إيطاليا: ليبيا ضعيفة صحيا وخطر انتشار كورونا فيها أكثر من أي دولة

قال رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، إنه وافق مباشرة على مقترح الأمين العالم للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، بوقف إطلاق النار في ليبيا، وكل دول العالم، خصوصا أن هذه النزاعات تساعد على انتشار وباء كورونا.

وأضاف كونتي، في حوار عن بعد مع قناة الجزيرة القطرية، أن مخاطر تفشي وباء كورونا في ليبيا أعلى بكثير عن أي دولة أخرى، مع استمرار الحرب، في ظل ضعف البنية الصحة.

وتابع أن إيطاليا طالما تعمل على تحويل ليبيا نحو مسار سياسي، لاسيما أن الحل العسكري لن يؤدي إلى شيء، مستطردا: “الشعب الليبي يقاوم ويتألم، وأطالب كل الأطراف بوقف القتال”.

وسجلت ليبيا 24 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما لم بعلن عن تسجيل أي إصابات جديدة أو وفيات