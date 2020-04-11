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دفعة جديدة من “مرتزقة أردوغان” في طريقها إلى ليبيا

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن السلطات التركية أرسلت دفعات جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا بعد مقتل عدد كبير منهم بالمعارك الأخيرة الدائرة في طرابلس وشرق مصراتة.

وأضاف المرصد السوري في إيجاز أرسله إلى 218 بأن بأن دفعة جديدة مؤلفة من 150 عنصر على الأقل من فصيل “السلطان مراد”، انطلقت خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة، من مركز مدينة عفرين وتوجهت بواسطة باصات نقل تركية إلى الحدود.

كما انطلقت مجموعات أخرى تضم العشرات من مدينتي جرابلس والباب إلى نقطة التجمع في منطقة حوار كلس حيث وصل نحو 300 عنصر من فصائل السلطان مراد ولواء صقور الشمال وفيلق الشام إلى ليبيا يوم أمس الجمعة.

وأوعز المرصد السوري سبب هذا التدفق الكبير في المرتزقة إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوفهم، إذ وثق المرصد مقتل 17 مقاتلا خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة، وبذلك، بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لأنقرة جراء العمليات العسكرية في ليبيا 182 مقاتل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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