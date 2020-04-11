لعدم تلقيه الدعم..عسكري نالوت ينسحب من كافة النقاط الحدودية مع تونس

أخبار ليبيا24

أعلن المجلس العسكري نالوت وكافة الأجهزة الأمنية في نالوت عن سحب جميع كتائبه وسراياه من كافة النقاط الحدودية والتمركزات والدوريات الأمنية بين ليبيا وتونس.

وأكد المجلس في بيان له أنه تقرر سحب القوة من كتائب وسرايا في المنطقة الممتددة لمسافة 450 كيلو متر والواقعة على الشريط الحدودي بين ليبيا وتونس وإرجاعها لداخل مدينة نالوت .

وأشار المجلس العسكر نالوت إلى أنهم أخلوا مسؤوليتهم اعتبارا من تاريخ صدور هذا البيان، مؤكدًا أن هذا القرار لعدم تلقيه الدعم اللازم من الجهات المسؤولة في الدولة.

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