بعد إتهامات باشاغا والرئاسي للقوات المسلحة.. الحلو: إغلاق المياه والكهرباء بالمنطقة الغربية تم بسبب خلافات فردية

ليبيا – قال منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو إن أكثر من مليوني شخص بينهم 600 ألف طفل يعيشون في طرابلس والبلدات والمدن المحيطة بها يعانون من انقطاع المياه منذ ما يقرب من أسبوع.

الحلو لفت وفقاً للموقع الرسمي للبعثة الأممية إلى أنه تم تعطيل إمدادات المياه وهي جزء من النهر الصناعي العظيم على يد إحدى المجموعات في منطقة الشويرف كأسلوب ضغط لتأمين إطلاق سراح أفراد من أسرتها.

وإعتبر أن جميع جهود الوساطة لم تسفر حتى الآن عن حل للخلاف بينما يستمر حرمان الملايين من الليبيين من المياه، مؤكدا أنه لا ينبغي على الإطلاق إستخدام المياه كورقة ضغط أو كسلاح حرب ومن المستهجن على وجه التحديد التعمد بقطع إمدادات المياه عن الناس في أي مكان في ليبيا.

كما أضاف أن هذا العمل المدان من قطع للمياه يتزامن مع إنقطاع كبير في الكهرباء في المنطقة الغربية فُرض أيضاً إثر خلاف فردي آخر.

وإختتم قائلاً “في هذه اللحظة التي تتصدى فيها ليبيا لتهديدات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، يصبح الحصول على الماء والكهرباء منقذاً للحياة أكثر من أي وقت مضى، ومثل هذه الأفعال الفردية التي ترمي إلى معاقبة جماعية لملايين الأبرياء أفعال بغيضة ويجب أن تتوقف على الفور”.

يشار إلى أن عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة فتحي باشاآغا ورئيس الرئاسي فائز السراج قد إتهموا القوات المسلحة بالوقوف وراء قطع المياه والكهرباء عن المنطقة الغربية رغم ـاكيد عميد بلدية الشويرف بأن عائلة بالمنطقة أغلقت المياه لتطالب بإطلاق سراح أحد أفرادها ، هذا وقد إستنكرت الحكومة الليبية في بنغازي إغلاق المياه متوعدة من قام بهذا العبث بالملاحقة القانونية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية