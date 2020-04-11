دوريات لحفظ الأمن في تاجوراء

قام فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء بتسيير دوريات وتمركزات أمنية لحفظ الأمن داخل بلدية تاجوراء.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن فرع الإدارة قام بتكثيف عمل الدوريات والتمركزات الأمنية داخل البلدية وبمناطق “مثلث 101، والجفينة، والجنين، والنشيع، ووادي الربيع، ووادي السملقي”.

وأوضحت الوزارة أن الدوريات تتمركز بالطرق الرئيسية والفرعية بهذه المناطق لبسط الأمن وضبط المجرمين والخارجين عن القانون والحفاظ على أمن المواطن وتنفيذ قرار حظر التجول.