طائرتان محطمتان على يد الجيش تضافان إلى خسائر تركيا

ذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني أن منصات الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين فوق ترهونة وطرابلس .

وبينت شعبة الإعلام أن منصات الدفاع الجوي رصدت طائرة تركية مسيرة كانت تحاول الإغارة على مدينة ترهونة وقامت بإسقاطها قبل تنفيذ مهامها.

كما رصدت منصات الدفاع الجوي في محاور العاصمة طرابلس طائرة تركية مسيرة أخرى حاولت قصف تمركزات الجيش الوطني في منطقة ورشفانة وقامت بإسقاطها أيضا .

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من قصف عنيف قامت به طائرات سلاح الجو المنطلقة من قاعدة الجفرة الجوية على أهداف في منطقة بوقرين أبرزها المصرف التجاري الذي ذكرت مصادر مطلعة أنه تحول إلى غرفة عمليات يسيرها ضباط أتراك .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية