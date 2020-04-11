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طائرتان محطمتان على يد الجيش تضافان إلى خسائر تركيا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني أن منصات الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين فوق ترهونة وطرابلس .

وبينت شعبة الإعلام أن منصات الدفاع الجوي رصدت طائرة تركية مسيرة كانت تحاول الإغارة على مدينة ترهونة وقامت بإسقاطها قبل تنفيذ مهامها.

كما رصدت منصات الدفاع الجوي في محاور العاصمة طرابلس طائرة تركية مسيرة أخرى حاولت قصف تمركزات الجيش الوطني في منطقة ورشفانة وقامت بإسقاطها أيضا .

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من قصف عنيف قامت به طائرات سلاح الجو المنطلقة من قاعدة الجفرة الجوية على أهداف في منطقة بوقرين أبرزها المصرف التجاري الذي ذكرت مصادر مطلعة أنه تحول إلى غرفة عمليات يسيرها ضباط أتراك .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • العصافير التركية المسيرة لاجدوى منها تكاليفها عالية على الفاضى بينما قذائف الجيش الوطنى تدك اوكار المرتزقة والاتراك فى داخل طرابلس باقل التكاليف واكبر الخسائر ولا يمكن لاى عاقل ان يتصور ان طائرة مسيرة تمنع امدادات اى جيش نظامى يملك مقاتلات حديثة قادرة على دك مواقع باكملها للارهابيين

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