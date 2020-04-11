السفير المالطي: الشعب الليبي في قلبي للأبد وحزين على انقطاع المياه والكهرباء

عبر السفير المالطي لدى ليبيا،‬ تشارلز صليبا، عن حزنه على استمرار انقطاع إمدادات المياه والكهرباء عن طرابلس والمدن المحيطة بها منذ ما يقرب من أسبوع.

وعلق السفير المالطي، في تغريدة له، على إدانة نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، يعقوب الحلو، حول انقطاع إمدادات المياه والكهرباء عن طرابلس والمدن المحيطة بها منذ ما يقرب من أسبوع.

وقال السفير المالطي إن الشعب الليبي يستحق أفضل من ذلك بكثير، مضيفا: “سيكون في قلبي إلى الأبد”.

وأعلن جهاز النهر الصناعي العظيم، يوم الاثنين الماضي، أن مجموعة مسلحة اقتحمت موقع الشويرف التابع لمنظومة “الحساونة – سهل الجفارة”، وأجبرت العاملين بالموقع على غلق كل صمامات التحكم بالتدفق وإيقاف تشغيل آبار الحقول، الأمر الذي سيؤدي إلى انقطاع المياه عن العاصمة طرابلس والمدن المجاورة لها.