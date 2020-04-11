

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

11 April, 2020

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تعافي 8 مصابين بفيروس كورونا في ليبيا، لافتة إلى عدم تسجيل أي حالات إصابة أو وفاة جديدة.

وأوضحت المنظمة في بيانها الدوري، حول مستجدات الإصابة بفيروس كورونا ، أن إجمالي عدد المتعافين من كورونا في ليبيا بلغ 8 حالات، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 24 حالة إصابة بالفيروس، إضافة إلى حالة وفاة واحدة.

وكان المركز الوطني لمكافحة كورونا، قد أعلن في وقت سابق، عن سلبية عينات 15 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.