قرقاش يناقش مع ويليامز وقف إطلاق النار ومواجهة كورونا في ليبيا

ناقش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز،، ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، وتوحيد الجهود لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال قرقاش عبر حسابه بموقع “تويتر” اليوم السبت إنه أكد “دعم الإمارات لمسار برلين للحل السياسي وبقيادة الأمم المتحدة”، مشيرا إلى “أولوية وضرورة تعزيز وتوحيد الجهود في التعامل مع أزمة فيروس الكورونا في البلد العربي الشقيق”.

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