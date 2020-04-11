

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

11 April, 2020

ناقش وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش ،اليوم السبت ،مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز،ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، وتوحيد الجهود لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال قرقاش عبر حسابه بموقع “تويتر” إنه أكد “دعم الإمارات لمسار برلين للحل السياسي وبقيادة الأمم المتحدة”، مشيرا إلى “أولوية وضرورة تعزيز وتوحيد الجهود في التعامل مع أزمة فيروس الكورونا في البلد العربي الشقيق”.