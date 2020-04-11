كرموس: الموقف الدولي حول ليبيا يتنازعه صراع داخلي

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس إن الموقف الدولي يتنازعه صراع داخلي.

كرموس زعم في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن الصراع يتمثل في التمسك بالمبادئ الإنسانية التي تحملها شعارات خلابة تستهوي الشعوب في التمتع بالحرية، وممارسة حقوقها في التمتع بحريتها في تقرير مصيرها وتمتعها بثرواتها وبين المحافظة على مصالحها الاقتصادية.

ورأى أن هذه الدول تعتبر أن مصالحها الاقتصادية لا يمكن حمايتها إلا عن طريق أنظمة لا يهمها إلا الحفاظ على استمرار حكمها مضحية في سبيل ذلك بآمال شعوبها في تقرير مصيرها وتمتعها بثرواتها.

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