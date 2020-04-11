إصابة 50 مواطناً ليبياً في بريطانيا بكورونا

أعلنت السفارة الليبية في لندن أمس الجمعة عن ارتفاع عدد الليبيين المصابين بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 50 مصابا.

وأشارت السفارة في بيانها إلى أن 7 من بين المصابين حالتهم حرجة ويتواجدون في المستشفى فيما قال البيان إن المصابين بينهم 20 طفلا و13 امرأة و17 رجلا شفي منهم حتى الآن 4 أشخاص.

وتتلقى 12 مريضة ليبية بكورونا الرعاية اللازمة في المنزل، كما يتلقى 18 طفلاً العلاج في بيوتهم أيضاً وذلك بعد تماثل 2 منهم للشفاء.

وكانت السفارة الليبية في لندن قد أشارت في وقت سابق إلى وفاة حالتين من الليبيين المصابين بفيروس كورونا في المملكة المتحدة.

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