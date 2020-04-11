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إصابة 50 مواطناً ليبياً في بريطانيا بكورونا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت السفارة الليبية في لندن أمس الجمعة عن ارتفاع عدد الليبيين المصابين بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 50 مصابا.

وأشارت السفارة في بيانها إلى أن 7 من بين المصابين حالتهم حرجة ويتواجدون في المستشفى فيما قال البيان إن المصابين بينهم 20 طفلا و13 امرأة و17 رجلا شفي منهم حتى الآن 4 أشخاص.

وتتلقى 12 مريضة ليبية بكورونا الرعاية اللازمة في المنزل، كما يتلقى 18 طفلاً العلاج في بيوتهم أيضاً وذلك بعد تماثل 2 منهم للشفاء.

وكانت السفارة الليبية في لندن قد أشارت في وقت سابق إلى وفاة حالتين من الليبيين المصابين بفيروس كورونا في المملكة المتحدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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