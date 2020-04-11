“غرفة الصناعة” في بنغازي تدعو التجار للحصول على اعتمادات المصارف لتوريد السلع

قالت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمدينة بنغازي، إنها تدعو كافة التجار وأصحاب الشركات والمصانع بالتقدم بطلبات الحصول على الاعتمادات من المصارف التجارية لتوريد السلع الأساسية والحبوب بأنواعها إلى جانب الأدوية والمعدات الطبية ومواد الخام الكفيلة بتشغيل المصانع.

وأضافت الغرفة، في بيانها، الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم السبت، أنه على جميع التجار التواصل مع الغرفة التجارية لمساعدتهم والتنسيق فيما بينهم وتقديم المساعدة لهم لضمان تنفيذ الاعتمادات وإتمام عمليات التوريد لتعزيز المخزون السلعي في مدينة بنغازي.