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بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

11 April, 2020

وزعت اللجنة المكلفة بقرار المجلس التسييري لبلدية سرت ،مساعدات انسانية مخصصة للعائلات والأسر محدودي الدخول وأسر الضحايا بسرت بمناسبة شهر رمضان.

وقالت إدارة الإعلام والعلاقات العامة ببلدية سرت ،إن المساعدات التى تم توزيعها كانت عبارة عن سلع غذائية وتموينية تم توزيعها على ما يزيد عن 610 أسرة، موضحة أن المساعدات مقدمة من المجتمع المدني كتبرعات، مؤكدا أنه سيتم توزيع مساعدات نقدية من مكتب صندوق الزكاة بسرت خلال الفترة القادمة.