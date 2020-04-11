توزيع مساعدات إنسانية على 600 أسرة في سرت
بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |
11 April, 2020
وزعت اللجنة المكلفة بقرار المجلس التسييري لبلدية سرت ،مساعدات انسانية مخصصة للعائلات والأسر محدودي الدخول وأسر الضحايا بسرت بمناسبة شهر رمضان.
وقالت إدارة الإعلام والعلاقات العامة ببلدية سرت ،إن المساعدات التى تم توزيعها كانت عبارة عن سلع غذائية وتموينية تم توزيعها على ما يزيد عن 610 أسرة، موضحة أن المساعدات مقدمة من المجتمع المدني كتبرعات، مؤكدا أنه سيتم توزيع مساعدات نقدية من مكتب صندوق الزكاة بسرت خلال الفترة القادمة.
رابط مختصر
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك