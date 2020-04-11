العباني: مع من تريدوننا أن نوقف إطلاق النار مع الزمرينة أو البقرة أو غنيوة ؟

ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب محمد العباني إن وقف إطلاق النار ليس مستحيلاً إذا ما تحققت ظروفه وأصبحت البيئة مناسبة سواء بتفشي الكورونا أو سواها.

العباني أشار في تصريح لوكالة”سبوتنيك” الروسية إلى أنه يمكن استثمار أزمة كورونا لوقف إطلاق النار أو حتى الاتفاق على هدنة لكن السؤال المطروح مع من سيقف إطلاق النار مع “غنيوة أو المضغوطة أو الزمرينة أو البقرة أو بادي أو باشاغا أو السراج”.

وبيّن أن الصراع في ليبيا بين جيش أسسه البرلمان السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من كل الليبيين وبين مجرمين أجرموا في حق الشعب الليبي وعاثوا فيه تنكيلا وأفسدوا الحرث والنسل.

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