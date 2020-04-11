

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

11 April, 2020

أكد رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان على مصباح ابوسبيحة أنه إذا استمرت أطراف الصراع في ليبيا في الاستهتار بأرواح أبناء الجنوب فإنهم سيعمدون إلى رفع قضايا دولية ضد المسؤولين وإن استدعت الضرورة سيطلبون حماية دولية.

وقال أبوسبيحة في رسالة إلى أطراف الصراع في ليبيا عبر صفحته بموقع “فيسبوك” “فزان المنكوبة التي تتمتعون بخيراتها وتستعملون أبنائها مرتزقة في حربكم وكل منكم يدعي تبعيتها له أمام المنظمات الدولية لدعم وضعه السياسي فإنها تصرخ في وجوهكم كفوا عن هذا العبث الذى تمارسونه في هذه الحرب القذرة من أعمال صبيانية تتنافى مع الشريعة والقانون الإنساني وأبسط حقوق الإنسان”.

وأضاف أبوسبيحة أن “قطع المياه والكهرباء والغاز والوقود كلها تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” وتابع “إننا في هذه المنطقة النائية المنسية تحملنا قطع الوقود لمدة تزيد على الثلاثة سنوات لكن ليس بوسعنا تحمل قطع الكهرباء لأن حياتنا متوقفة عليه في استخراج المياه التي لا يمكن للإنسان أن يعيش بدونها خاصة إذا تزامن ذلك مع قطع الوقود وغاز الطهي والحجر الصحي في زمن جائحة وبائية عالمية”.

وحمل أبوسبيحة أطراف الصراع في ليبيا “المسئولية كاملة في كل ما يترتب على ذلك من أضرار ولا يعتد بجهلكم أو من يقوم بهذه الأعمال أفرادا أو قبائل أو مليشيات طالما أن المواقع تحت إدارتكم أو نفوذكم العسكري” وتابع “اذا استمر هذا الاستهتار بأرواح الناس فلن نتوانى في رفع قضايا دولية ضد كل المسؤولين في هذه المناطق وإن استدعت الضرورة سنطلب حماية دولية ونحن مكرهين على ذلك جراء أفعالكم الحمقاء”.