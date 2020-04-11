الشاذلي: الإخوان يورطون تونس في حرب ليبيا

دعت المحامية التونسية وفاء الشاذلي الرئيس التونسي قيس سعيد إلى إيقاف ممارسات الإخوان وحزب النهضة التي تورط بلدهم في الحرب الدائرة في ليبيا.

وأوضحت الشاذلي في تدوينة لها بأن مركز الدراسات الإستراتيجية والدبلوماسية بقيادة رفيق بوشلاكة صهر القيادي الإخواني راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة تلاعب بالأمن القومي التونسي بالتعاون مع مراد أصلان المستشار العسكري للرئيس التركي رجب أردوغان.

وأشارت إلى أن مركز سيتا التركي قام بدعم عسكري لحكومة فائز السراج، وتوسط لإمضاء عقد 76 خبيرا ومهندسا تونسيا للعمل العسكري داخل طرابلس بعد أن جرى تدريبهم في تركيا.

وأكدت المحامية التونسية أن ما يفعله الإخوان تلاعب بالأمن القومي التونسي وتوريط لبلادهم بالحرب في ليبيا معتبرة تلك الممارسات خيانة لتونس وللشعب الليبي.

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