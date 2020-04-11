الحمروش: لا تصدقوا السراج.. فأي مواطن يكشف فسادا بحكومته لن ينجو من العصابات

لقت الدكتورة فاطمة الحمروش، وزيرة الصحة السابقة، على دعوة فائز السرّاج لأن يتقدّم كل من لديه مستندات لأقرب مركز شرطة: “أصبحت حياتي في خطر بعد تقديم المستندات”.
وقالت الحمروش، عبر حسابها على فيس بوك: “إذا كانت جميع المستندات التي قدّمتها شخصيا بصفتي وزير الصحة، قد تم تجاهلها، وأصبحت حياتي في خطر”.
وأوضحت أنه بعد تقديم مستندات تدين بعض الأشخاص فوجئت بترقيتهم، قائلة: ” إنه تمت ترقية وتنصيب المتهمين من أمثال مازن رمضان وامراجع غيث ومحمد هيثم عيسى والمهدي الورضمي والمهندس عثمان الريشي، في مناصب حساسة في نفس الحكومة التي يرأسها السرّاج”.
وتساءلت الحمروش: “كيف يمكن لأي مواطن أقل من درجة وزير أن ينجح في تحقيق أي نتيجة من تقديم المستندات إلى مركز شرطة وأن ينجو من هذه العصابات؟”.
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