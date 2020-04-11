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الحمروش: لا تصدقوا السراج.. فأي مواطن يكشف فسادا بحكومته لن ينجو من العصابات

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

لقت الدكتورة فاطمة الحمروش، وزيرة الصحة السابقة، على دعوة فائز السرّاج  لأن يتقدّم كل من لديه مستندات لأقرب مركز شرطة: “أصبحت حياتي في خطر بعد تقديم المستندات”.

وقالت الحمروش، عبر حسابها على فيس بوك: “إذا كانت جميع المستندات التي قدّمتها شخصيا بصفتي وزير الصحة، قد تم تجاهلها، وأصبحت حياتي في خطر”.

وأوضحت أنه بعد تقديم مستندات تدين بعض الأشخاص فوجئت بترقيتهم، قائلة: ” إنه تمت ترقية وتنصيب المتهمين من أمثال مازن رمضان وامراجع غيث ومحمد هيثم عيسى والمهدي الورضمي والمهندس عثمان الريشي، في مناصب حساسة في نفس الحكومة التي يرأسها السرّاج”.

وتساءلت الحمروش: “كيف يمكن لأي مواطن أقل من درجة وزير أن ينجح في تحقيق أي نتيجة من تقديم المستندات إلى مركز شرطة وأن ينجو من هذه العصابات؟”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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