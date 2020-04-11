بالصور.. “جهاز الحرس البلدي بنغازي” يشن حملات على سوق سيدي خليفة لضبط الأسعار

قامت عناصر غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي بنغازي، اليوم السبت، بحملات تفتيشية على سوق الخضروات بمنطقة سيدي خليفة شرق المدينة.

وتهدف الحملة لمراقبة أسعار الخضراوات والفواكه، ومدى نظافة العمالة، فضلا عن التحذير من رفع الأسعار والتقيد بالأسعار التي وضعتها غرفة الاقتصاد في المدينة.

يذكر أن جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، كان قد عقد اجتماعا بمقر الإدارة العامة للبحث الجنائي، لبحث مشكلة ارتفاع أسعار السلع الغذائية مع قرب حلول شهر رمضان.

وشارك في الاجتماع مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي عقيد صلاح اهويدي، ورئيس غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي المقدم فرج العقوري، ومراقب الاقتصاد بنغازي جمعة الرقاص، وممثلين لتجار وموردي المواشي والدواجن والأعلاف والبيض.

واتفق المشاركون في الاجتماع على وضع تسعيرة عن طريق الاقتصاد خلال الأيام القليلة القادمة، وعلى أن يتم مراقبتها من قبل جهاز الحرس البلدي والإدارة العامة للبحث الجنائي .

وصرح المقدم فرج العقوري، بأن الأيام القادمة ستشهد انفراجة في مشكلة الأسعار المرتفعة وبحلول شهر رمضان الكريم ستكون الأمور جيدة.



