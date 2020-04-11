وفاة الطبيب الليبي إبراهبم أبوشيمة بعد إصابته بكورونا في بلجيكا

وفي الدكتور إبراهيم أبوشيمة، استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي في بلجيكا، اليوم السبت، بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا.

ونقلت العدوى إلى الدكتور إبراهيم أبوشيمة، خلال أدائه عمله بأحد المستشفيات بدولة بلجيكا، حيث تم حجزه بالمستشفى بعد تدهور حالته الصحية وظل به حتى لفظ أنفاسه الأخيرة خلال فترة تلقيه العلاج.

وقالت السفارة الليبية في لندن، في بيان مقتضب، مساء الخميس الماضي، إن عدد مصابي فيروس كورونا من الليبيين المقيمين بالمملكة المتحدة ارتفع إلى 42 مصابا بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة.

وفي ٥ أبريل الجاري توفي أيضا رئيس الوزراء الليبي الأسبق ورئيس حزب تحالف القوى الوطنية، محمود جبريل، في أحد مستشفيات العاصمة القاهرة عن عمر ناهز (68 عاما) بعد أيام من إصابته بفيروس «كورونا» المستجد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تعافي 8 مصابين بفيروس كورونا في ليبيا، في الوقت الذي لم يعلن فيه تسجيل أي حالات إصابة أو وفاة جديدة.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، الجمعة، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، موضحا أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم يوم الخميس، 13 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وكانت نتائج تحاليل العينات سالبة ليتأكد خلوها تمامًا من فيروس “كورونا”.

ولفت البيان إلى تسلم مختبر مستشفى الكويفية خلال الـ24 ساعة الماضية 106 عينات، ليتأكد إصابة 3 حالات بالفيروس، فيما خلت 103 عينة من الإصابة.