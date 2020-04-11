الحمروش: تقديم ملفات الفساد عرض حياتي للخطر

أكدت وزير الصحة الأسبق فاطمة الحمروش أنها قدمت للمسؤولين مستندات فساد ما عرض حياتها للخطر.

وقالت الحمروش في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” “بمناسبة خطاب السرّاج ودعوته بأن يتقدّم كل من لديه مستندات إلى أقرب مركز شرطة أو للنائب العام” “إذا كانت جميع المستندات التي قدّمتها شخصيا بصفتي وزير الصحة، قد تم تجاهلها، بل أصبحت حياتي في خطر وفي نفس الوقت تمت ترقية وتنصيب المتهمين من أمثال مازن رمضان وامراجع غيث ومحمد هيثم عيسى والمهدي الورضمي والمهندس عثمان الريشي، في مناصب حساسة في نفس الحكومة التي يرأسها السرّاج فكيف يمكن لأي مواطن أقل من درجة وزير أن ينجح في تحقيق أي نتيجة من تقديم المستندات إلى مركز شرطة وأن ينجو من هذه العصابات؟”.