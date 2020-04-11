نواب يطالبون بتوحيد السياسات النقدية بليبيا

حذر عدد من أعضاء مجلس النواب من الأخطار المحدقة بالاقتصاد الليبي في ظل جائحة كورونا وآثارها الصحية والاقتصادية والتي منها انخفاض أسعار النفط بشكل لم يسبق له مثيل.

ودعا 22 عضوا بمجلس النواب في بيان خصوا بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه إلى “ضرورة توحيد المؤسسات السيادية الاقتصادية والمالية مع توحيد السياسات النقدية بالبلاد وتحييدها عن أي اتجاهات سياسية أو جهوية مهما كان نوعها، وضمان إدارتها طبقاً لمعايير الحوكمة الرشيدة من خلال تكنوقراط متخصصين ومشهود لهم بالأمانة والعلم والخبرة العملية”.

وحث البيان على “محاربة الفساد مهما كان مصدره وتطبيق المحاسبة الذاتية ومعايير الشفافية واحترام المؤسسات الرقابية التي يجب أن تقوم بعملها مع اتخاذ المعالجات الجذرية لها ولعل نقطة البداية هي توحيد سعر صرف وفقاً لآلية علمية، تستند على تحديد القيمة العادلة للدينار الليبي في ضوء المتغيرات الاقتصادية الكلية والجزئية بما تحقق الاستدامة المالية” مع “العمل على المحافظة على احتياطات النقد الأجنبي من خلال ترشيد استخداماته ومن خلال السياسة النقدية والمالية الناجعة، والتي من شأنها إغلاق الفجوة تماماً بين السعر الرسمي والسوق الموازي، لتجنب مثل ما هو كان سائداً ما قبل 2018 من إثراء على حساب الشعب الليبي”.

وشدد البيان على “ضرورة العمل على تطوير مظلة أمان اجتماعي عادلة من شأنها الدعم النقدي المباشر بدلاً من الدعم السلعي والحروقات المتمثل في مليارات الدينارات الضائعة المفقودة في دعم الوقود عبر الفساد والتهريب والاتفاق الغير رشيد ” وكذلك “إنهاء ظاهرة التهريب بشكل قاطع وذلك بإلغاء الدعم السلعي وللوقود وتحديد أسعاره طبقاً للتكلفة، وأسعار الدول المجاورة، مع اشتراط توجيه قيمة هذا الدعم السلعي كدعم نقدي مباشر للمواطنين ودعم خطة إنشاء الاقتصاد البديل وتحقيق الاكتفاء الزراعي والاقتصادي الذاتي”.

وتابع البيان “استثناء وتحت هذه الظروف المؤقتة لابد أن يتم استيراد السلع الأساسية الصحية والغذائية بشكل عاجل لتحقيق الأمن الغذائي والاحتفاظ بمخزون استراتيجي يكفي للمدة المعيارية المعمول بها في دول العالم، مع ضمان تسهيل إجراءات الاستيراد وباستخدام منظومة الاستيراد والأدوات الأخرى المعمول بها في أساليب الاستيراد، مع تطبيق المعايير الرقابية المالية والصحية على الجميع وبدون استثناء”.

ودعا البيان إلى “إعادة النظر الجذري في إدارة المؤسسات ذات الطبيعة الاستثمارية وآليات الرقابة والإشراف عليها وجدوي استمرارها وسبل الإيقاف العاجل للاستنزاف المستمر لثروة ليبيا وأصولها عبرها بسبب ما تم الإشارة إليه من سياسات خاطئة و ومنهجية مستمرة”.

ونبه البيان إلى “خطورة الوضع الاقتصادي، وضرورة تكاتف كل الجهود، لمحاربة كل تشوهات الاقتصاد الوطني ومعالجة سلبياته، وذلك بتطبيق الإصلاحات المقترحة” محذرا من “عدم قيام المؤسسات التنفيذية والجهات المسؤولة على تنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية بمسؤولياتها باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية في الوقت المناسب للتخفيف من حد آثار تلك الأزمة العالمية على اقتصادنا الوطني الأمر الذي سوف ينعكس حتما على المواطن” كما أعرب النواب عن أسفهم لما “تعانيه مؤسساتنا ذات الطبيعة الاقتصادية والمالية والاستثمارية بالداخل والخارج من ترهل إداري وفساد وتآكل أموالنا وأصولنا وعدم تحقيق المستهدف الأساسي منها، وذلك كنتيجة لصراع حاد عليها وعلى إداراتها طبقاً لمفاهيم وأهداف لا تمت للعلم بصلة ولا المصلحة العامة الوطنية في شيء. وبمعايير تعتمد علي الولاء وليس التخصص والكفاءة مع غياب كامل مريب من المؤسسات الرقابية والاستشارية عن دورها الأساسي ولعب أدوار أخرى” .