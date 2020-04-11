كيف تستعد العيادات المجمعة والعناصر الطبية للتعامل مع وباء «كورونا»؟

مع انتشار فيروس «كورونا» المستجد في ليبيا، تبرز تساؤلات عن دور العيادات المجمعة، وهل يمكن أن تكون بديلًا أو مساعدًا فعالًا مع المستشفيات في مواجهة الفيروس القاتل؛ لا سيما مع نقص الإمدادات الخاصة في عدد من المراكز الصحية والمستشفيات بالمنطقتين الشرقية والغربية.

وبعد إعلان اللجنة العليا لمكافحة الفيروس، التابعة للحكومة الموقتة، تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في مدينة بنغازي، الثلاثاء، ومع محاولات مواجهة الفيروس، تبرز العيادات المجمعة المنتشرة في مختلف مناطق بنغازي، كبديل للمستشفيات العامة والخاصة نظرا لقربها من السكان مباشرة.

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جريدة «الوسط» رصدت مدى جاهزية تلك العيادات للتعامل مع الوباء، وكيفية تعاملها مع حالات الاشتباه، والإجراءات الوقائية التي اتخذتها، وتحدثت مع المدير العام لعيادة الكيش المجمعة بمدينة بنغازي، مرعي الفسي، الذي قال إن «أول شيء قمنا به كإجراء وقائي، تمثل في إيقاف عمل العيادات التخصصية مثل عيادة الغدد، وعيادة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وعيادة الجلدية، وعيادة العيون لا يعمل بها سوى قسم الطوارئ، لأن هذه العيادات كان عليها ازدحام كبير جدا، وبالتالي كانت تهدد بنقل العدوى ونشرها».

وأضاف الفسي: «ضمن إجراءاتنا الوقائية أيضا أن أي شخص يدخل إلى أقسام الباطنة أو الطوارئ، يتم تعقيم يديه بالكحول، وهناك مقاعد وضعنا علامات عليها من أجل إيجاد مسافات بين الناس في أماكن الانتظار، وكذلك الأمر في الاستقبال والصيدلية، وقمنا بالاعتماد على مخزوننا من الكمامات، والقفازات، والكحول الذي نعاني من نقص شديد به».

نقص المواد المعقمة

وبخصوص تعويض النقص من المواد المعقمة، أوضح الفسي: «ليس لدينا خيار صالح للتعقيم إلا الكحول، وفيما يخص الأسطح، ومقابض الأبواب يتم تعقيمها بالكلوركس، أيضا هناك جانب مهم جدا وهي الملابس الواقية للمحافظة على العناصر الطبية، والطبية المساعدة، لأننا لا بد أن نحافظ عليهم من انتقال العدوى لأنهم خط الدفاع الأول لدينا».

أما عن آلية التعامل مع الحالات التي قد يشتبه في إصابتها بالفيروس، فيقول: «قمنا بتحويل عدة حالات مشتبه فيها إلى مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية، وقمنا بنقلها في سيارة إسعاف عادية، ولكن لا بد أن تكون هناك سيارة إسعاف خاصة بنقل الحالات، ولكن الحمد لله إلى الآن في كل الحالات النتيجة تكون سلبية (..) هناك بعض الحالات ذهبت طواعية وأظهرت النتائج أنها إنفلونزا موسمية، وأريد أن أقول إن هذا الوقت من العام هو وقت ظهور الإنفلونزا الموسمية، والأعراض تتشابه، وحتى بعد الاطلاع على تاريخ المريض أنه لم يسافر مثلا، لا بد من أخذ الاحتياط لأنه ربما قد خالط شخصا مصابا».

ونبه المدير العام لعيادة الكيش المجمعة بأن الأطقم الطبية كافة ملتزمة بأداء واجبها، «نعم هم خط الدفاع الأول، ولا بد من المحافظة عليهم، بضرورة توفير كل ما يلزم لهم لحمايتهم من هذا الوباء».

العناصر الطبية

ومن الحديث عن آليات الفحص والتعامل مع المشتبه في إصابتهم إلى العناصر الطبية التي لا تألو جهدا في أداء رسالتها، إلى عيادة الكيش، حيث تستقبل المعاونة الصحية، امباركة المهدي، المعروفة بـ«منى»، المرضى بوجه بشوش، ترش أيديهم بالكحول المعقم، وتطلب منهم الجلوس على أحد مقاعد الانتظار حتى تحين لحظة الدخول إلى الطبيب.

تقول المعاونة منى إن العناصر الطبية المساعدة هي الخط الأول لاستقبال المرضى والتعامل معهم والاحتكاك بهم، فهم من ينظمون دخول المرضى إلى العيادة، مشيرة إلى أنه في أحيان كثيرة لا يلتزم المريض بالمسافة المطلوبة ويقترب كثيرا من الممرضين، في حين تشير المعاونة الصحية، هناء عبدالعزيز، إلى توافر الإمكانات: «إدارة العيادة وفرت لنا كل الإمكانات من أجل الوقاية من مرض كورونا».

أما فيما يخص التعامل مع حالات الاشتباه التي تأتي إلى المستشفى، تقول المعاونة الصحية، مريم فرج علي: «في البداية، خفنا قليلا، لكن الآن نتعامل مع أي حالة بجدية، لحين يجري تحويلها إلى مستشفى الصدرية بالكويفية».

مستمرات في العمل

وتتفق المعاونات الصحيات: ياسمين الخروبي، وخلود سالم، ونجاة الزوي، على أنهن «لن يتركن عملهن في حال ظهور حالات في بنغازي، لأن هذا عمل إنساني، ونحن نتحلى بالإنسانية، لأن البلاد محتاجة إلينا فلن نخذلها بإذن الله، وربي يحفظنا جميعا».

وامتد الحديث إلى ممرضات قسم الطوارئ والإسعاف، إذ تقول رئيس القسم، الممرضة سليمة الفيتوري، إن العيادة «وفرت لنا جميع الإمكانات من ملابس وقائية وتوفير الكحول والماسكات والقفازات، ونحن نتعامل مع جميع الحالات بحذر شديد، وإذا كانت هناك حالة اشتباه فإننا نقوم بتحويلها إلى الطبيب الذي بدوره يقوم بتحويلها إلى مستشفى الصدرية».

وبخصوص التفكير في الانسحاب خوفا من الوباء، تقول الفيتوري: «نحن عملنا طوارئ ويحمل كثيرا من المخاطر من قبل، ولن ننسحب ونترك المكان أبدا إذا ما ظهرت حالات في بنغازي».

من جانبها، قالت الممرضة حواء البرغثي: «نحن لن نترك عملنا وأساس عملنا هو الحذر وعلينا أن نزيد من إجراءات وأسباب الوقاية، ولا قدر الله، إذا ظهرت حالات في بنغازي لن نترك العمل وسنستمر إلى أن ينحسر الوباء». فيما تقول جيهان فركاش: «الموقف يحتاج لشجاعة ونحن شجاعات بما يكفي لتخطي هذا الوباء على خير إن شاء الله، ونسأل الله أن يحمي بلادنا».

البقاء في المنازل

من جانبها، قالت طبيبة الأطفال فاطمة الغرياني: «أنا أطلب من الناس في البداية البقاء في المنزل، فأنا هنا من أجلهم أتمنى أن يبقوا في المنزل من أجلي، لأن الوباء يحتاج إلى الوعي بخطورته، ولا بد من تضافر الجهود لمواجهته، كما أوجه كلامي للأمهات: إذا لم يكن طفلك يعاني من مرض خطير وطارئ لا تحضريه للعيادة لأن الوضع مربك من جميع الجوانب، فمثلا أم ابنها يعاني من طفح جلدي منذ شهرين وتحضره الآن، أين كانت خلال الشهرين الماضيين، لذلك أتمنى من الجميع المحافظة على أنفسهم والتزام بيوتهم».

وعن توافر الإمكانات تضيف الغرياني: «نعم العيادة وفرت لنا جميع الإمكانات من ملابس واقية وأقنعة وقفازات والتعقيم بالكحول». وتضيف الغرياني عن تعاملهن مع حالات الاشتباه خصوصا الأطفال: «عملنا يرتكز على الحذر في التعامل خصوصا هذه الفترة، فحين تأتي حالة بأعراض مشابهة لأعراض كورونا نقوم بتحويلها بكتاب رسمي أقوم بالتوقيع عليه كطبيبة، إلى مستشفى الصدرية، وإلى الآن هناك حالة اشتباه واحدة أطفال، وأخرى لرجل كبير تم تحويلهما، والحمد لله النتيجة سالبة».

وتؤكد الطبية نعيمة الفاخري أن جميع الأطقم الطبية مستمرة في العمل إلى أن ينحسر الوباء، «وإذا كان هناك نقص في المستشفيات بالتأكيد لن نقصر وسوف نتوجه إلى المستشفيات التي تطلب المساعدة لمد يد العون».

إمدادات في طرابلس ومصراتة

والسبت الماضي، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق وصول شحنة تجهيزات ومعدات وقاية شخصية، خاصة بالممارسين الصحيين العاملين بمواقع عزل وعلاج مصابي الفيروس إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي بمدينتي طرابلس ومصراتة.

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وطالبت الوزارة مديري المستشفيات الواقعة بالمدن التي سجلت فيها حالات إصابة «طرابلس ومصراتة» بسرعة التنسيق مع فروع جهاز الإمداد الطبي لتسلم التجهيزات والمعدات.

وفي السياق نفسه، قرر وزير الصحة بحكومة الوفاق، الدكتور أحميد بن عمر، صرف مكافأة مالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة والتسييرية والخدمية من العاملين بمراكز العزل ومراكز الكشف المعتمدة.

وتقدر المكافأة بعشرة آلاف دينار شهريا للأطباء، بينما للعنصر الطبي المساعد ثمانية آلاف دينار، وللعنصر التسييري والخدمي ستة آلاف دينار شهريا، وتحتسب من تاريخ دخول أول حالة مصابة لمركز العزل أو الكشف.

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