الحمروش: السراج قام بترقية أشخاص ووضعهم بمناصب حساسة بحكومته وهم متهمين بالفساد

ليبيا – علقت وزيرة الصحة السابقة في الحكومة الليبية الإنتقالية فاطمة الحمروش على دعوة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لأن يتقدّم كل من لديه مستندات لأقرب مركز شرطة أو للنائب العام.

الحمروش قالت في تدوينه لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك”: “إذا كانت جميع المستندات التي قدمتها شخصياً بصفتي وزير الصحة قد تم تجاهلها وأصبحت حياتي في خطر”.

وأوضحت أنه بعد تقديمها مستندات تدين بعض الأشخاص فوجئت بترقيتهم، مبينةً:”أنه تمت ترقية وتنصيب المتهمين من أمثال مازن رمضان وامراجع غيث ومحمد هيثم عيسى والمهدي الورضمي والمهندس عثمان الريشي في مناصب حساسة في نفس الحكومة التي يرأسها السراج”.

وتساءلت الحمروش:”كيف يمكن لأي مواطن أقل من درجة وزير أن ينجح في تحقيق أي نتيجة من تقديم المستندات إلى مركز شرطة وأن ينجو من هذه العصابات؟”.

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