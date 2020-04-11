سلمت تركيا اليوم السبت شحنة من المساعدات الطبية لوزارة الصحة بحكومة الوفاق تشتمل على مستلزمات طبية وقائية وعلاجية ومعقمات مساعدة للوقاية من وباء كورونا.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن وكيل عام وزارة الصحة محمد الهيثم قام باستلام الشحنة من سفير تركيا لدى ليبيا سرحات أكسن وحملت المساعدات شعار “ما بعد اليأس إلا الأمل، وما بعد الظلام إلا الشمس”.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج عن الشكر والامتنان لتركيا لهذا الدعم، الذي قال إنه يعبر عن عمق العلاقات الثنائية بين الشعبين.