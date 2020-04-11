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رغم تأكيد الدفاع التركية بأن جزء منها للعسكريين الأتراك.. السراج يشكر تركيا على إرسال مساعدات طبية للشعب الليبي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلنت حكومة الوفاق اليوم السبت إستلام وزارة الصحة التابعة لها شحنة من المساعدات الصحية، تشمل مستلزمات طبية وقائية وعلاجية ومعقمات قالت بأنها مقدمة من الشعب التركي لمساعدة الشعب الليبي في مواجهة وباء كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأوضحت الحكومة بحسب مكتبها الإعلامي بأن السفير التركي لدى طرابلس سرحات أكسن قام بإستلام الشحنة وسلمها لوكيل عام وزارة صحة الوفاق محمد الهيثم، مبينةً بأن الشحنة حملت شعار يقول :” ما بعد اليأس إلا الأمل، وما بعد الظلام إلا الشمس “.

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ومن جانبه أعرب رئيس الرئاسي فائز السراج عن الشكر والامتنان لجمهورية تركيا لهذا الدعم، معتبراً بأن هذه الخطوة تعبر عن عمق العلاقات الثنائية وأواصر الاخوة والصداقة بين الشعبين الشقيقين.

ولم يذكر السراج ما تناولته كل من وكالة الأنباء التركية بشأن أن هذه المساعدات تشمل أيضاً العسكريين الأتراك المتواجدين في كل من طرابلس ومصراتة ، حيث أكدت وزارة الدفاع التركية بأن جزء من هذه المساعدات مقدم لقواتهم المتواجدة في ليبيا لمساعدتهم لمواجهة فيروس كورونا، وأن الشحنة ذهبت إلى ليبيا بتعليمات مباشرة من الرئيس التركي أردوغان .

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • مثل القرع يمد لبرة هى كانت نفعت الاتراك اصلا ادوية مغشوشة بدليل ان معدل انتشار الوباء فى تركيا وصل 5000 اصابة يوميا ومائة وفاة حسب الارقام الرسمية بعد مرور شهر واحد الف وفاة و47 الف مصاب وحظر تجول يومين وحظر تبول للغريانى مهبول اسطنبول

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  • ذل مبعده ذل…وخنوع مبعده خنوع,,,,,,,,,,انبطااااااااااااااااااااااااااااااااح …لكن لله الحمد ليبيا فيها رجالة…ليبيا فيها تريس…وقريبا سيمحى العااااااااااار ويمحى الاخوان

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