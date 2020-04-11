عقوب: لم نسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا

أكد وزير الصحة سعد عقوب أن نتائج فحص العينات التي أجريت لـ282 من المخالطين جميعها سلبية، ولم تسجل أي حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا.

وحسب بيان لإدارة الإعلام بوزارة الصحة، فقد أكد عقوب أن الطواقم الطبية المختصة تتابع الوضع الصحي للحالات الأربع في مركز العزل السريري الطبي بمستشفى الهواري العام، وهم بحالة مستقرة ولم تظهر عليهم أي أعراض جانبية.

وأضاف عقوب أن الوزارة تواصل اتصالاتها مع الجهات الصحية والإنسانية الدولية لتعزيز مقومات الجاهزية والاستعداد لمواجهة تهديدات الوباء مستقبلا والمتزامن مع الوضع الصحي العالمي، وذلك من خلال التحرك العاجل للجنة العليا ولوزارة الصحة لتلبية الاحتياجات الطارئة من أجهزة التنفس والعناية المركزة والأدوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات ومستلزمات الوقاية.

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