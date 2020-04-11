«الوسط» تتلقى رسالة شكر من أسرة الراحل محمود جبريل

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
عن مصدر الخبر
بوابة الوسط
قد يعجبــــك أيضـــاً
جهاز مكافحة الهجرة يقوم بترحيل “236” مهاجرًا من مركز إيواء قنفوذة إلى بلدانهم
تم النشر منذُ 44 ثانية
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
طوارئ تاورغاء: المجلس المحلي لم يتسلم دعما من الدولة
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
لأهالي الكفرة.. “معاشك لباب بيتك”
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
توصية بتشديد إجراءات التصدي لكورونا في طبرق
تم النشر منذُ 11 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك