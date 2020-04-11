الحضيري ينتقد تردي وضع المواطن الليبي.. واستمرار الصراع

همسة يونس_بوابة إفريقيا الإخبارية (خاص) |

11 April, 2020

أعرب الخبير النفطي عثمان الحضيري، عن انتقاده لتردي الأوضاع الصحية والاجتماعية في ليبيا، مع استمرار الإنفاق على الحروب والصراعات.

وقال الحضيري، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، “الأمن القومي اليوم لم يعد ذلك الأمن التقليدي (جيوش، وسلاح، وطيران، وحروب)، بل تعداه للأمن الاقتصادي، والصحي، والاجتماعي، وهذا ما شهدناه مع تفشي ظاهرة الكورونا، عندما عجزت أعتى القوى العسكرية، عن حماية نفسها ولو كانت غواصات أو حاملة طائرات، ولعل روزفلت الأمريكية وشارل ديجول الفرنسية أكبر وأقرب دليل حيث لم يصمدان أمام هذه الجائحة رغم بعدهما عن متناول الأشخاص الطبيعيين عند إصابتهما بالوباء ،،، فأين نحن مما تقدم، نتصارع وندجج ترساناتنا بالسلاح الفتاك،، ونسينا المواطن الغلبان في القرى، والأرياف، بل حتى المدن، أما مستشفياتنا ومستوصفاتنا فحدث ولا حرج، لعلها هذه رسالة بسيطة لمن يهمه الأمر أدعو الله أن يتم استيعابها أن لم يكن الأمر قد تأخر”، وذلك على حد تعبيره.