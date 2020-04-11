المرصد السوري: وصول دفعة جديدة من مرتزقة أوردوغان الى ليبيا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، وصول نحو 300 مرتزق من فصائل “السلطان مراد” ولواء “صقور الشمال” و”فيلق الشام” إلى ليبيا يوم أمس الجمعة.

وقال المرصد إن دفعة جديدة من المرتزقة السوريين مؤلفة من 150 مرتزق من فصيل السلطان مراد الموالى لتركيا انطلقت خلال الساعات والأيام الماضية، من من مركز مدينة عفرين، وتوجهت بواسطة باصات نقل تركية إلى الحدود.

وأضاف المرصد في بيان له، أن تركيا تواصل إرسال “مرتزقتها” من الفصائل السورية الموالية لها، للحرب في ليبيا.