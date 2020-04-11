أعلنت وزارة الخارجية وفاة مواطن ليبي في بلجيكا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا إضافة لإصابة 50 مواطنا في بريطانيا.

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية محمد القبلاوي بحسب المكتب الإعلامي للوزارة وفاة المواطن الليبي إبراهيم بوشيمة في بلجيكا متأثرا بفيروس كورونا موضحة أنه مقيم في بلجيكا منذ سبعينيات القرن الماضي وأن السفارة الليبية في بروكسل تتواصل باستمرار مع عائلته وهم بصحة جيدة.

ولفت القبلاوي إلى رصد إصابة 50 مواطنا في بريطانيا بينهم 20 طفلا تماثل اثنان منهم للشفاء فيما الوضع الصحي لبقية الحالات مستقر.