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عقيلة صالح: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكبير لا يحتاج لرفع الحصانة عنه

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

خاطب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح النائب العام، داعيا إياه إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في الدعاوى الموجهة ضد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير دون الحاجة إلى رفع الحصانة عنه.

وأكد عقيلة في خطابه الذي حصلت “الساعة 24” على نسخة منه، أن الكبير تمت إقالته بموجب قرار مجلس النواب رقم 17 لسنة 2014، وتم تكليف محمد الشكري بمهام محافظ البنك المركزي بموجب القرار رقم 3 لسنة 2018.

وأضاف رئيس المجلس أنه يجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الكبير في وقائع إقفاله المقاصة مع بنوك المنطقة الشرقية والجنوبية، وإيقاف منظومة الاعتمادات، وتعطيل صرف المرتبات، ما يشكل جرائم ماسة بالاقتصاد القومي.

صورة من الخطاب
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الصديق الكبير النائب العام عقيلة صالح مجلس النواب الليبي مصرف ليبيا المركزي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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