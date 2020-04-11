سرت.. تخصيص سكن جامعي مكانا للحجر الصحي

عقد بقاعة الاجتماعات بالعيادة المجمعة المركزية سرت أجتماعا موسعا للجنة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بسرت برئاسة مدير مديرية الأمن بسرت وعضوى اللجنة رئيس المجلس التسييري للبلدية سالم عامر سالم ومدير الخدمات الصحية د. خليفة محمد عبد الفتاح.

وحضر الاجتماع رئيس جامعة سرت أ.د. أحمد المحجوب والكاتب العام للجامعة أ.د عبد الله امهلهل وعميد كلية الاداب بالحامعة د فريحة محمد واللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا بسرت برئاسة الدكتور فتحى الكاسح وبحضور اعضائها

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على موافقة رئاسة الجامعة على أستغلال اللجنة الطبية الاستشارية لمجابهة كورونا للقسم الداخلى للطالبات كمركز للحجر الصحى ,

كما تم فى هدا الاجتماع ايضا وضع ألية لكيفية دعم الجامعة لمواجهة هدة الجائحة بسرت التى ستساهم فى نجاح عمل اللجنة بكل مكوناتها.