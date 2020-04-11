مدير «مكافحة الأمراض» يبحث احتياجات فرق الرصد والاستجابة السريعة

بحث مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين بشير النجار، احتياجات فرق الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني.

وبحسب بيان للمركز اليوم، جاء ذلك خلال اجتماع عقد بإدارة الصيدلة والمعدات الطبية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، حضره نائب مدير عام المركز حسين بن عثمان، ومدير إدارة مكافحة الدرن والجذام د.محمد الفرجاني، ومدير إدارة الصيدلة د.صلاح التريكي، ورئيس قسم المخازن د.عبدالله فرحات، ود.نورا الترهوني، والمنسق الوطني لبرنامج الرصد والتقصي د.محمد الفقيه.

وناقش مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أولويات توزيع الاحتياجات وفقا للمخزون المتواجد.

يشار إلى أن فرق الرصد والاستجابة السريعة تعمل على الإبلاغ على الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا والحالات الصفرية، فضلا عن تأكيد التشخيص والتأكد من البلاغات ومتابعة الحالات والحالات المخالطة للحالات المؤكد إصابتها.

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