النجار يتابع احتياجات فرق الرصد بمركز مكافحة الأمراض

قام مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار بالوقوف على احتياجات فرق الرصد والاستجابة السريعة بالمركز.

وبين المكتب الإعلامي للمركز أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده النجار مع إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بالمركز بحضور نائبه حسين بن عثمان، ومدير إدارة مكافحة الدرن والجذام محمد الفرجاني، ومدير إدارة الصيدلة صلاح التريكي، ورئيس قسم المخازن عبدالله فرحات، والمنسق الوطني لبرنامج الرصد والتقصي محمد الفقيه.

وناقش الاجتماع أولويات توزيع الاحتياجات وفقا للمخزون بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأشار المركز إلى أن فرق الرصد والاستجابة السريعة تعمل على الإبلاغ على الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا والحالات الصفرية، فضلا عن تأكيد التشخيص والتأكد من البلاغات ومتابعة الحالات والحالات المخالطة للحالات المؤكد إصابتها.