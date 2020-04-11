إيطاليا “تتفاخر” بنتائج اتفاقيتها مع الوفاق للحد من الهجرة

تراجع العدد الإجمالي للمهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا الى إيطاليا عام 2019 بأكثر من 50%، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإطالية آكي نقلا عن مصادر أمنية بالحكومة الإيطالية.

وتفاخرت الشرطة الإيطالية في تقرير لها بمناسبة مرور 168 عاما على تأسيسها، بأن هذا الإنجاز جاء نتيجة مباشرة لتعزيز التعاون بين السلطات الإيطالية وحكومة الوفاق والتي زعمت بأنه تم تحت رعاية المفوضية الأوروبية في إطار النشاط الرامي الى مكافحة الهجرة السرية.

وأشار تقرير الشرطة الإيطالية الحديث إلى أن نسبة انخفاض تدفقات الهجرة غير النظامية القادمة عن طريق البحر مقارنة بعام 2018 فاقت الـ 68%.

يُشار إلى أن الاتفاقية كشف عن تفعيلها مدير الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق العقيد طارق شنبور في فبراير 2017 عقب اجتماع لغرفة العمليات المشتركة مع الجانب الإيطالي بشأن مكافحة الهجرة.

وكان رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري قد وصف هذه الاتفاقية بغير اللائقة لأنها لا تراعي الظروف الانسانية ولا تحترم آدمية المهاجرين محملا السلطات الإيطالية مسؤولية التداعيات الإنسانية الخطيرة الناتجة عن هذا الاتفاق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية