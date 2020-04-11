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مدير “مكافحة الأمراض” يتابع احتياجات فرق الرصد والاستجابة السريعة

تم النشر منذُ 24 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تابع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين بشير النجار احتياجات فرق الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني.

وقال المركز في بيان له اليوم السبت إن النجار عقد اجتماعا بإدارة الصيدلة والمعدات الطبية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، حضره نائب مدير عام المركز الدكتور حسين بن عثمان، ومدير إدارة مكافحة الدرن والجذام الدكتور محمد الفرجاني، ومدير إدارة الصيدلة الدكتور صلاح التريكي، ورئيس قسم المخازن الدكتور عبد الله فرحات، والدكتورة نورا الترهوني، والمنسق الوطني لبرنامج الرصد والتقصي الدكتور محمد الفقيه.

وناقش مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أولويات توزيع الاحتياجات، وفقا للمخزون المتواجد بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، بحسب البيان.

جدير بالذكر أن فرق الرصد والاستجابة السريعة تعمل على الإبلاغ على الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا والحالات الصفرية، فضلا عن تأكيد التشخيص والتأكد من البلاغات ومتابعة الحالات والحالات المخالطة للحالات المؤكد إصابتها.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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