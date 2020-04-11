توصية بتشديد إجراءات التصدي لكورونا في طبرق

اجتمعت اللجنة المركزية والاستشارية الطبية لمكافحة وباء كورونا، اليوم السبت، في مقر المركز الوطني للأمراض بمدينة طبرق، لمناقشة الاستعدادات خاصة مع ظهور حالات إيجابية في مدينة بنغازي.

وطالب الحضور اللجنة العليا ووزارة الصحة بالحكومة الليبية بسرعة توفير قائمة الاحتياجات المطلوبة للحجر الصحي في مدينة طبرق.

وتم في الاجتماع أيضا التأكيد على ضرورة التشديد على المنافذ البرية والجوية ومنع الدخول بشكل قطعي خلال هذه الفترة، ومنع الدخول والخروج من الحدود الإدارية لمنطقة البطنان، إضافة إلى تعيين 5 نقاط رصد في كل من مدن امساعد- بئر الأشهب – الجغبوب، واثنين في طبرق.

وتبذل الأجهزة الطبية والأمنية في طبرق، وخلية الأزمة جهودا كبيرة، ويعملون ليل نهار من أجل صحة المواطن وتفادي انتشار فيروس كورونا في المدينة.

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