لأهالي الكفرة.. “معاشك لباب بيتك”

قال المتحدث باسم المجلس البلدي لمدينة الكفرة عبدالله حامد، في تصريح خاص لقناة “218”، اليوم السبت، إن مصرف الوحدة بالمدينة توصّل لاتفاق مع مجموعة من المتطوعين للبدء بتقديم خدمة “معاشك لباب بيتك”.

وأشار حامد إلى تخصيص يومين لعمل اللجنة هما الاثنين والخميس، على أن تستمر أعمالهم حتى آخر شهر أبريل الجاري، موضحا في الوقت ذاته أن آلية عمل اللجنة تكون باستلام المندوب مجموعة صكوك من القرية المسؤول عنها، ويتم سحب القيمة على أن يسلم المبلغ لمستحقيه في منازلهم.

وأشار حامد إلى أن مصرف الوحدة حدد قيمة سقف السحب بـ600 دينار للأفراد أصحاب المرتبات، و250 دينارا لمن يملكون رصيدا سابقا في حساباتهم، مؤكدا أن فرع مصرف شمال إفريقيا هو من قام بإطلاق المبادرة كأول مصرف في مدينة الكفرة.

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