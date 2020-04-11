طوارئ تاورغاء: المجلس المحلي لم يتسلم دعما من الدولة

عقد اليوم السبت الاجتماع الثاني لغرفة الطوارئ بتاورغاء لمناقشة آلية سير عمل الغرفة، وأكد رئيس غرفة الطورئ للحضور، أن المجلس المحلي لم يتلقى أي شكل من أشكال الدعم من الدولة.

وأكدت غرفة طوارئ تاورغاء أن الأمور في المدينة تسير بشكل جيد إلى الآن فيما ثمن رئيس مركز شرطة تاورغاء على التزام الأهالي بحظر التجول وكافة القرارات الصادرة عن الغرفة.

وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة تكاتف الجهود والعمل على رسم الخطط المستقبلية التي من شأنها المساهمة في الحد من تفشى فايروس كورونا المستجد.