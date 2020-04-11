جهاز مكافحة الهجرة يقوم بترحيل “236” مهاجرًا من مركز إيواء قنفوذة إلى بلدانهم

بنغازي 11 أبريل 2020 (وال)- باشر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي الكبرى، في ترحيل عدد “236” مهاجرًا من مركز إيواء قنفوذة إلى بلداهم.

وقال رئيس مكتب الإعلام الأمني بالجهاز م ض أمجد الورفلي – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إن المهاجرين الذين تم ترحيلهم جاء بناء على تعليمات السيد رئيس الفرع، حفاظًا على الصحة العامة داخل المدينة، وهم من جنسيات : سودانية، تشادية، نيجيرية، غانية، مالية، إثيوبية، صومالية، وذلك بناء على تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وتعليمات وزارة الداخلية.

وأضاف الورفلي أن عملية الترحيل جاء من أجل حفاظ على صحة المواطنين الليبيين والمهاجرين، خاصة مع انتشار فيروس “كورونا” المستجد في العالم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه تم ترحيل المهاجرين إلى مركز إيواء الكفرة تمهيدًا لترحيلهم إلى بلدانهم.

وأوضح الورفلي أن من بين المهاجرين نساء وأطفال، وعدد النساء 8، والأطفال 1، مضيفًا أن المهاجرين منهم من مصاب بأمراض ومن دخل الأراضي الليبية بطريقة غير قانونية.

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