الحكومة الليبية للعالقين بمصر: اتصلوا على هذه الأرقام

بنغازي-العنوان

ناشدت الحكومة الليبية المواطنين الليبيين العالقين في جمهورية مصر العربية والذين غادروا ليبيا اعتبارا من مطلع شهر يناير الماضي، بضرورة التواصل مع المندوبين المكلفين من قبلها في كل من القاهرة، والإسكندرية، ومطروح.

وأوضحت الحكومة، أنه يتم التواصل مع المندوبين على الأرقام التالية: مطروح: صلاح محمود، هاتف رقم: 01276324434 والقاهرة: إبراهيم محمد سالم، هاتف رقم: 01065938856 والشيباني محمد الأصيبعي، هاتف رقم: 01030507979 والإسكندرية: حسن الحاسي، هاتف رقم: 01206021837 وعلاء البركي، هاتف رقم: 01067075576.

وكان وزير الداخلية بالحكومة الليبية، قد أعلن منذ أيام، أن الحكومة الليبية عازمة على تسيير رحلات جوية لإعادة المواطنين الليبيين العالقين في الخارج إلى ليبيا، مؤكدًا أن كل العائدين سيخضعون للحجر الطبي مباشرة في مراكز أعدت بالخصوص، وذلك تحت إشراف طبي وأمني.

كما دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية في بنغازي، المواطنين الليبيين العالقين في الدول العربية والأوروبية والآسيوية، والذين لم يتمكنوا من العودة إلى أرض الوطن بالتواصل إلكترونيًا بالإدارات المعنية، لملء استمارة المعلومات بشأنهم بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.