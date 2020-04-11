“نبتعد اليوم لنلتقي غدا”.. عبارة لـ “الحاسي” أشعلت وسائل التواصل الاجتماعي

أخبار ليبيا24

نالت جملة “نبتعد اليوم لنلتقي غدا” التي أطلقها نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية المتحدث الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور أحمد الحاسي اهتمامًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا.

وقال الحاسي، يوم الخميس، في ختام إيجاز صحفي، حول آخر مستجدات جائحة كورونا في بنغازي، “نبتعد اليوم لنلتقي غدا”، وذلك للحث على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لتفادي تفشي جائحة كورونا في ليبيا.

وأعلن الحاسي، عن تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، كانت مخالطة للحالة رقم (صفر) في بنغازي.

وإثر انتهاء الإيجاز الصحفي، نشط المئآت في تناقل الجملة التي أطلقها الحاسي، على “فيسبوك” و”تويتر”، وذلك للمساهمة في حث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتي من بينها البقاء داخل البيوت وفرض حظر التجول والتباعد الاجتماعي، لحين اجتياز جائحة كورونا.

وسجّلت ليبيا حتى يوم الجمعة 23 إصابة مؤكدة في ليبيا، وأكد الحاسي، أن الوضع الوبائي المحلي مقارنة بالدول الأخرى لازال جيدا.

في المقابل أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في ليبيا، ليصل إلى 6 حالات، في حين لم تُسجل أي إصابة جديدة حتى يوم الجمعة.

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