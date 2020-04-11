مؤسسة النفط: توفير الديزل لمحطتي الخمس ومصراتة لإعادة توليد الطاقة للمنطقة الغربية

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إنها تعمل مع شركة البريقة لتسويق النفط، في الوقت الراهن على توفير الديزل لمحطتي الخمس ومصراتة لتوليد الطاقة، بعد توقفهما بسبب إغلاق أنبوب الغاز عند الصمام LVS-5 بمنطقة سيدي السائح، أدى لانقطاع الكهرباء عن المنطقة الغربية.

وبحسب بيان المؤسسة فإن المحطتين يمكن تشغيلهما بالوقود السائل، «غير أن ذلك سيكبد الدولة أعباء مالية كبيرة وباهظة ويضيق الخناق على إمدادات الوقود في ضوء شح الميزانيات والموارد المتاحة لدى المؤسسة لاستيراد الوقود»، مع استمرار تعطل المصافي المحلية بسبب إغلاق إنتاج النفط بالبلاد.

صنع الله: غلق أنبوب الغاز بسيدي السائح عمل إجرامي ويجب أن ينتهي في الحال

وأكدت المؤسسة في البيان تعرض أنبوب الغاز عند الصمام LVS-5 بمنطقة سيدي السائح للإغلاق «بشكل غير قانوني» أول من أمس الخميس، «علما بان هذا الأنبوب يغذي مصانع الأسمنت بالمنطقة ومحطتي الخمس ومصراتة لتوليد الطاقة بما يقرب من 200 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا»، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن المنطقة الغربية.

من جانبه قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفي صنع الله، إن إغلاق أنبوب الغاز عند الصمام LVS-5 بمنطقة سيدي السائح، «عمل إجرامي ولا إنساني ويجب أن ينتهي في الحال ودون أي تأخير».

وأضاف صنع الله، «في هذا الوقت الحرج في المعركة ضد وباء كورونا المستجد، ارتأت بعض الجهات في ليبيا استغلال هذا الوضع لقطع إمدادات الغاز الطبيعي ليتوقف الكهرباء على المنطقة الغربية ومن ضمنها العاصمة طرابلس وضواحيها».

وأكد أن هذا العمل يربك عمل المؤسسة وشركاتها من أجل توفير كميات ضخمة من الوقود السائل في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة للتفريغ نتيجة انتشار فيروس كورونا.

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