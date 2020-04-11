مكافحة الأمراض: الأسواق قد تكون مصدرًا لانتقال فيروس كورونا

أخبار ليبيا24

حذّر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا اليوم السبت من أن الأسواق قد تكون مصدرا لانتقال عدوى فيروس كورونا المستجد. ودعا جميع المواطنين في ليبيا إلى اتباع الإرشادات الوقائية، عند الذهاب إلى الأسواق لشراء السلع الغذائية.

ونبّه المركز، إلى ضرورة غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون أو المواد المطهرة، بعد الرجوع للبيت، وتجنب المصافحة والبقاء على مسافة آمنة عن الآخرين واستخدام المناديل عند العطس أو السعال والتخلص منها فورًا.

ومن الإجراءات الوقائية قبل وبعد التسوق، عدم لمس الوجه أثناء التسوّق وإزالة الأغلفة من المنتجات الطازجة، إن أمكن وتنظيف المنتجات الطازجة والمعلبة بمنشفة ورقية رطبة.

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