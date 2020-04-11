استبعدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ناديه عمران حدوث انفراج قريبة للأزمة الليبية.

وقالت عمران في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية ردا على سؤال حول إن كانت جائحة كورونا ستوحد أطراف الصراع في ليبيا “إن الحالات المسجل إصابتها بالمرض في ليبيا حتى الآن عددها محدود جدا ومستقرة نسبيا” مضيفة “أما المعضلة الليبية فهي بالغة التعقيد والمجتمع الدولي منقسم بوضوح تجاهها وبياناته وقرارته لا أثر واضح لها كما أن الاحتراب مستمر في البلاد والوضع الإنساني والمعيشي يزداد تعقيدا ولا بوادر واضحة عن رغبة الأطراف في الجلوس على طاولة الحوار، ولذا لا أتوقع انفراجا قريبا للأزمة الليبية”.