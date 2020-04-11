لجنة مكافحة كورونا تتخذ هذا الإجراء للحد من تسرب السلع الغذائية لغير مستحقيها

طالبت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا من رئيس صندوق موازنة الأسعار محمد أبو القاسم بعدم صرف السلع الغذائية للجمعيات الاستهلاكية إلا بعد التنسيق مع اللجنة، للحد من تسرب السلع لغير مستحقيها.

ودعت اللجنة خلال اجتماعها اليوم السبت الصندوق إلى ضرورة إحالة كافة الكشوفات التي تبين الجمعيات الاستهلاكية التي استلمت مخصصاتها من السلع التموينية للتأكد من مدى التزام الجمعيات بتوزيع هذه المخصصات للمستحقين من المواطنين ومتابعتها، بما يضمن محاربة المضاربة والجمعيات الاستهلاكية الوهمية.

وحثت اللجنة الصندوق على ضرورة التقنين في توزيع السلع الغذائية لضمان تخطي المخزون الاستراتيجي للأزمة الراهنة، مطالبة بإحالة قوائم بكافة المخزون الموجود بالمخازن الرئيسة للصندوق، وذلك للعمل على سد العجز وتنمية الموجود ليكفي مدة طويلة، تحسبا لأي طارئ.

كما طالبت اللجنة فرع صندوق الزكاة بنغازي، بالانتقال الفوري للشارع الذي اكتشفت فيه حالة مصابة بكورونا في مدينة بنغازي، وذلك لتوزيع سلال غذائية كاملة على كافة العائلات القاطنة في ذلك الشارع بعد فرض الحجر الصحي الإجباري عليهم.

وأكدت اللجنة على ضرورة تنسيق الصندوق مع عناصر الهلال الأحمر والكشافة، والهيئة الليبية للإغاثة، في عمليات التوزيع، لضمان عدم نقص شيء من احتياجات سكان الشارع.

من جانبه باشر الصندوق بالتعاون مع الجهات المعنية في توزيع السلال الغذائية، فيما أكدت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا أنها ستوفر كافة الاحتياجات ليتم توزيعها وفق السياق المتبع.

كما أكدت اللجنة على ضرورة عمل صندوق الزكاة على توزيع الزكاة على مستحقيها في مختلف ربوع البلاد بأسرع وقت خصوصا خلال الأزمة الراهنة والاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا مع اللجنة الطبية الاستشارية الأوضاع الوبائية المحلية كما بحثت أوضاع المواطنين العالقين في الخارج، وإمكانية العودة بهم بعد تجهيز أماكن للحجر الطبي بالاستناد على الآراء الطبية بالخصوص.

وشددت اللجنة على ضرورة تفقد كافة الرعايا الليبيين في الخارج وتسهيل كافة ظروفهم الحياتية والمعيشية في البلدان التي علقوا بها بما يكفل عدم إصابة أي منهم بالمرض واطلعت اللجنة على كافة المتطلبات التي استلزم توفيرها للقطاع الصحي، وما تم عبر رئاسة مجلسالوزراء من توريدات تغطي هذه الاحتياجات.