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وحدات الجيش تساند مديرية الأمن في تطبيق حظر التجول في الكفرة

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

انتشرت وحدات القوات المسلحة في وسط مدينة الكفرة وعند مفترقاتها لمساندة عناصر مديرية الأمن في تطبيق قرار قانون حظر التجول في البلاد.

وجاء هذا الانتشار تنفيذا لتعليمات آمر مجموع المناطق العسكرية الجنوبية اللواء بلقاسم الأبعج وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال آمر الدوريات بمجموع المناطق العسكرية الجنوبية المقدم يحيى نصر إن الدوريات بدأت في المنطقة الجنوبية وتحديدا في الجنوب الغربي ابتداء من غات وأوباري وانتهاء بمرزق، مشيرا إلى أنهم يساندون الأجهزة الأمنية في مدينة الكفرة لفرض الأمن وتطبيق حظر التجول إضافة إلى مكافحة الهجرة غير القانونية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • بعد تعرض قوات حفتر إلى ضربات موجعة من قبل حكومة الوفاق أصبح بعض شداد الأفاق الذين يلعبون على جميع حبال الخيانة والواسخة أصبحوا يتوددون إلى قيادات مصراتة بعد أن تنصلوا من قوات حفتر التي عملوا معها طيلة عام كامل من يوم 4/4/2019 إلى 9/4/2020 م وهؤلاء كانوا مع مصراتة في السابق وثم تنصلوا من مصراتة وأنضموا إلى لحفتر، ولان يريدون العودة إلى مصراتة ويقولون لناس مصراتة لاتُعاقب السياسيين بل تعاقب في العسكريين والأمنيين لابد أخذ الحطة والحذر من هؤلاء الفيروسات وهم :
    – السلفيين يلعبون على جميع حبال الخيانة والواسخة.
    – الزنتان يلعبون على جميع حبال الخيانة والواسخة.
    – المقارحة يلعبون على جميع حبال الخيانة والواسخة.
    – ورفلة يلعبون على جميع حبال الخيانة والواسخة .
    – القذاذفة يلعبون على جميع حبال الخيانة والواسخة.
    أم بالنسبة للأفراد الذين يلعبون على جميع حبال الخيانة والواسخة وهم:
    – المشاي سعد الشريف الكباشي – على بلقاسم الكباشي.
    – مسعود على خواجة رئيس مديرية آمن مزدة ومعه أبن عمه محمد خواجة بوزارة الداخلية طرابلس ومسعود عمران الكباشي والطاهر سعد الصغير محمدالزنتاني وعبد الفتاح العجيلي سكان مزدة.
    – ناصر حمد الصيد الركابي من سكان مزدة والان مقيم بنطقة نسمة.
    – الطاهير مختار الصغير و عبدالسلام محمد الصيد من ابوالغرب مهرب وقود وهجرة غير شرعية يعمل مع مصراتة.
    – ابراهيم البكوش من سكان مزدة ولدية محطة وقود بنسمة.
    – عميد بلدية نسمة محمود الأشتر وامحمد احمد الشريع وحسن على الشريع .
    – عقيد ابراهيم احمد الصغير المقب برز – وم.ظ .ا خالد محمد كركورة و الرائد بلقاسم محمد كركورة والمقدم احمد عبدالحيفظ المقلب بي ابوورين.
    – حسين ابوبكر الهادي ومحمد بلقاسم الهريش وحسين عمر الهريش واحمد القمودي وعبدالسلام بن موسى .
    – ومختار محمد الصيد عميد البلدية التابعة للمؤقتة واحمد الهادي عمر وبشير احمد عبدالنبي يعمل مع وزير الثقافة وعلى بشير اجامط وعثمان المصري ومختار عمر الفيلالي وعمران ابراهيم الشريع عضو حرس الثوري يعمل مع مصراتة .
    فالوقت نفسه يقومون بتقديم تقارير كيدية وكاذبة في الناس الأبرياء من أجل الاستمرار في أعمالهم … وبعد ضربات الجوية لحكومة الوفاق كانت دقيقة وبث الرعب في قلوبهم بقطع أمدادات الوقود والغذاء عن ترهونة أؤدي إلى أنهيار كامل في صفوف واصبحوا يقومون بتغير مواقعهم .

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