وحدات الجيش تساند مديرية الأمن في تطبيق حظر التجول في الكفرة

انتشرت وحدات القوات المسلحة في وسط مدينة الكفرة وعند مفترقاتها لمساندة عناصر مديرية الأمن في تطبيق قرار قانون حظر التجول في البلاد.

وجاء هذا الانتشار تنفيذا لتعليمات آمر مجموع المناطق العسكرية الجنوبية اللواء بلقاسم الأبعج وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال آمر الدوريات بمجموع المناطق العسكرية الجنوبية المقدم يحيى نصر إن الدوريات بدأت في المنطقة الجنوبية وتحديدا في الجنوب الغربي ابتداء من غات وأوباري وانتهاء بمرزق، مشيرا إلى أنهم يساندون الأجهزة الأمنية في مدينة الكفرة لفرض الأمن وتطبيق حظر التجول إضافة إلى مكافحة الهجرة غير القانونية.

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