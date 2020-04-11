“مكافحة كورونا” تتخذ إجراءات لمنع توزيع المخصصات الغذائية على غير المستحقين والجمعيات الاستهلاكية الوهمية

طالبت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا صندوق موازنة الأسعار بعدم صرف السلع الغذائية للجمعيات الاستهلاكية إلا بعد التنسيق معها للحد من تسرب السلع إلى غير مستحقيها.

وعقدت اللجنة العليا اجتماعا اليوم السبت مع رئيس صندوق موازنة الأسعار، ورئيس فرع صندوق الزكاة بنغازي، إضافة إلى اللجنة الطبية الاستشارية للجنة العليا، وذلك لمناقشة العديد من المواضيع الهامة.

وطلبت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا من رئيس صندوق موازنة الأسعار محمد أبو القاسم عدم صرف السلع الغذائية للجمعيات الاستهلاكية إلا بعد التنسيق مع اللجنة، للحد من تسرب السلع لغير مستحقيها.

وأكدت اللجنة على الصندوق ضرورة إحالة كافة الكشوفات التي تبين الجمعيات الاستهلاكية التي استلمت مخصصاتها من السلع التموينية، للتأكد من مدى التزام الجمعيات بتوزيع هذه المخصصات للمستحقين من المواطنين ومتابعتها، بما يضمن محاربة المضاربة والجمعيات الاستهلاكية الوهمية.

وشددت اللجنة على الصندوق ضرورة التقنين في توزيع السلع الغذائية لضمان تخطي المخزون الإستراتيجي للأزمة الراهنة، مطالبة بإحالة قوائم بكافة المخزون الموجود بالمخازن الرئيسة للصندوق، وذلك للعمل على سد العجز وتنمية الموجود ليكفي مدة طويلة، تحسبا لأي طارئ.

من جهة أخرى، طالبت اللجنة فرع صندوق الزكاة بنغازي، بالانتقال الفوري للشارع الموجود في مدينة بنغازي، والذي اكتشفت فيه الحالة المصابة بفيروس كورونا، وذلك لتوزيع سلال غذائية كاملة على كافة العائلات القاطنة في ذلك الشارع بعد فرض الحجر الصحي الإجباري عليهم.

وأكدت اللجنة على ضرورة تنسيق الصندوق مع شبيبة الهلال الأحمر والكشافة، والهيئة الليبية للإغاثة، في عمليات التوزيع، لضمان عدم نقص شيء من احتياجات سكان الشارع حفظهم الله.

وباشر الصندوق على الفور بالتعاون مع الجهات المعنية في توزيع السلال الغذائية، فيما أكدت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا أنها ستوفر كافة الاحتياجات ليتم توزيعها وفق السياق المتبع.

كما أكدت اللجنة على ضرورة عمل صندوق الزكاة على توزيع الزكاة على مستحقيها في مختلف ربوع البلاد بأسرع وقت، خصوصا خلال الأزمة الراهنة والاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا مع اللجنة الطبية الاستشارية الأوضاع الوبائية المحلية مطمئنة على سير العمل بمختلف المرافق الصحية.

وبحث الاجتماع أوضاع المواطنين العالقين في الخارج، وإمكانية العودة بهم بعد تجهيز أماكن للحجر الطبي بالاستناد على الآراء الطبية بالخصوص.

وشددت اللجنة على ضرورة تفقد كافة الرعايا الليبيين في الخارج وتسهيل كافة ظروفهم الحياتية والمعيشية في البلدان التي علقوا بها بما يكفل عدم إصابة أي منهم بالمرض.

واطلعت اللجنة على كافة المتطلبات التي استلزم توفيرها للقطاع الصحي، وما تم عبر رئاسة مجلس الوزراء من توريدات تغطي هذه الاحتياجات.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا مشكلة بموجب قرار القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية رقم 127 لسنة 2020، برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري، وعضوية وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب.