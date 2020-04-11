سرت..اللجنة الرئيسية لمجابهة فيروس كورونا تعاين بعض المنشآت الصحية

قام رئيس واعضاء اللجنة الرئيسية لمجابهة فيروس كورونا بسرت ورئيس واعضاء اللجنة الطبية الأستشارية للجنة ورئيس جامعة سرت والكاتب العام للجامعة وعميد كلية الأداب بالجامعة واللجنة الاعلامية لمجابهة فيروس كورونا بسرت بجولة تفقدوا خلال سير العمل والامكانيات والتجهيزات بالعيادة المخصصة للحميات بالعيادة المجمعة بسرت ودلك ضمن الترتيبات التى اتخدتها اللجنة الرئيسية لمجابهة فيروس كورونا بسرت. واطلعوا على الاحتياجات العاجلة لعيادة الحميات التى تستقبل عدد من الحالات لاجراء الكشوفات والفحوصات للمرضى فى حالة ظهور احد الاعراض المشابهة كا الحمى وارتفاع درجة الحرارة وغيرها. واكد رئيس اللجنة الرئيسية لمجابهة فيروس كورونا بسرت انة سيبذل مساعية مع اللجنة العليا ووزارة الصحة بالحكومة الليبية بتوفير الامكانيات والاجهزة الطبية للعيادة وغيرها من المواقع المخصصة بسرت.

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